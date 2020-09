Rubata l’ampolla con il sangue di Giovanni Paolo II dal Duomo di Spoleto

La reliquia non si trovava in una zona controllata da un impianto di allarme

Era successo già in passato, ma non a Spoleto. Nella tarda serata di mercoledì 23 settembre è stata rubata l’ampolla sangue Giovanni Paolo II custodita all’interno del Duomo della cittadina umbra. Ad accorgersi del furto è stata la sagrestana che ha varcato la porta della cattedrale non trovando più la reliquia, incastonata all’interno di un orpello dorato. La Curia ha immediatamente allertato i carabinieri che da questa notte hanno avviato le indagini per ricostruire la vicenda.

Il luogo che conteneva l’ampolla sangue Giovanni Paolo II non aveva un allarme: l’unico sistema di controllo anti-furto, infatti, si trova nella zona in cui è custodita la croce di Alberto Sotio. Quindi, chi ha sottratto la reliquia del Santo Papa ha dovuto solamente scavalcare il cancello, senza troppi problemi. E, difatti, questa sottrazione è riuscita ad avvenire senza che nessuno se ne rendesse conto. Fino a quando la sagrestana si è accorta del furto.

Ampolla sangue Giovanni Paolo II rubata dal Duomo di Spoleto

La reliquia, che contiene alcune gocce si sangue appartenenti a Karol Wojtyla, era stato donata alla chiesa di Spoleto-Norcia nel settembre del 2016. Un omaggio da parte del Cardinale Stanislaw Dziwisz, all’epoca arcivescovo di Cracovia. E si trovava custodita all’interno del Duomo di Spoleto in attesa del suo trasferimento: il prossimo 22 ottobre, infatti, doveva essere portata nella nuova chiesa di San Nicolò, che sarà intitolata proprio a Papa Giovanni Paolo II.

I precedenti a L’Aquila e Allumiere

E l’ampolla sangue Giovanni Paolo II è sempre stata oggetto di furti. Accadde nel 2012 ad Allumiere (in provincia di Roma) dove fu sottratta a un sacerdote durante un trasferimento. Poi, due anni dopo a San Pietro della Ienca, in provincia de L’Aquila. In entrambi i casi la reliquia fu ritrovata qualche giorno dopo.

