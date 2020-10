Un’altra bugia dal passato di Adua?

Scavando nella chat e nel profilo della vita di Adua Del Vesco, Giornalettismo ha scoperto una strana chat tra l’attrice e la sua collega Delia Duran, attuale fidanzata di Alex Belli. Le due sono molto amiche perché si sono conosciute durante la loro frequentazione nell’agenzia di spettacolo che le gestiva prima dello scandalo.

Anche Delia Duran, secondo le nostre fonti – come Adua, Massimiliano Morra e Gabriel Garko – ha cambiato nome proprio durante l’ingresso nella società di management e prima del suo debutto. Il suo vero nome è Nusat Del Valla Duran Perez; semplicemente Delia Duran per scelta del suo manager di allora.

L’amicizia tra Delia Duran e Adua

In ogni caso Delia e Adua legano e diventano amiche ancora oggi. Un legame strettissimo. Ma come mai sotto il post che mostriamo la stessa Adua, dinanzi ai complimenti dell’amica per la foto in love con Giuliano (fidanzato presentatosi anche al GFVIP), prima sottolinea con numerosi hashtag che sono solo amici, anzi che Giuliano è il suo migliore amico #mybestfriend. Poi la stessa Delia corregge il tiro e chiede scusa per aver capito che fosse in realtà il fidanzato. Uno scherzo ironico o l’ennesima bugia? E anche dinanzi ai commenti dei seguaci lei ribadisce “Leggere bene” per sottolineare l’amicizia. Ufficialmente Adua e Giuliano stanno insieme (o starebbero insieme) da un anno! Qual è la verità?