Bandiera del Pd bruciata in strada. È quanto accaduto stamattina a Bologna. Alcuni attivisti del collettivo Hobo hanno dato alle fiamme il simbolo Dem per protestare contro la presenta di Marco Minniti ad un convegno sul tema della sicurezza e delle periferie, nella sede del suo partito nel quartiere San Donato. Le immagini della bandiera Pd bruciata sono state pubblicate sulla pagina Facebook del collettivo che, sulla stessa pagina ha anche lamentato il tentativo degli uomini delle forze dell’ordine di identificare alcuni dei partecipanti al presidio. «Oggi per vivere bene bisogna bruciare il Partito Democratico», hanno gridato dal megafono i manifestanti mentre veniva data alle fiamme la bandiera.

Bandiera Pd bruciata a Bologna per protestare contro Minniti

Erano una ventina gli attivisti a manifestare al al grido di «Oggi il Daspo te lo diamo noi» rivolto a Minniti, fuori dalla sede Dem dove è arrivato il titolare del Viminale. Sono stati controllati dalla polizia, schierata in tenuta antisommossa. «Marco Minniti, fascisti e polizia, uno per uno vi cacceremo via», altro slogan gridato dai componenti di Hobo. Sugli striscioni esposti anche la scritta: «Avviso di Daspo contro Minniti, individuo socialmente pericoloso e fascista». Su un altro: «Pd: 5 euro l’ora, Daspo e precarietà». I manifestanti del collettivo bolognese hanno anche sfilato in corteo in via San Donato.

(Immagine: frame da video pubblicato sulla pagina Facebook ‘Hobo Bologna’)