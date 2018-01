Tina Cipollari ha avuto una rissa con Gemma Galgani al Trono Over, la parte di Uomini e Donne in cui il tronista e i relativi corteggiatori del programma di Maria De Filippi sono anziani. L’episodio paradigmatico di TV spazzatura è avvenuto durante il corteggiamento di Gemma Galgani con Raffaele trasmesso nella puntata di ieri. Gemma Galgani è ancora innamorata, a suo dire, di un altro protagonista della trasmissione, Giorgio Manetti, ma in questo modo frequenta altri uomini. Un atteggiamento che ha provocato un duro attacco di un volto storico del programma di Maria De Felippi, Tina Cipollari, che si è scagliata contro Gemma Galgani con parole molto aggressive, a cui la corteggiatrice ha risposto con una battuta sulla sua invidia.

Lo scherno ha trasformato Tina Cipollari in una furia. Prima ha urlato: «Io sono invidiosa di te? Sono invidiosa solo di me stessa. Allora diciamola tutta. Una volta che si spengono queste luci, la signora Gemma Galgani quanti uomini ha? Quanti baldi giovani la vanno a cercare? Di lei non si ricorda nemmeno il parroco! Perché la televisione ha questo grande potere. Sei la barzelletta d’Italia», per poi reagire con le mani quando la “nemica” di Uomini e Donne si è avvicina verso di lei. Le due protagoniste del programma di Maria De Filippi sono quasi arrivate alle mani, come si vede nel video della trasmissione sul sito del Tgcom24, e la situazione degenera in un momento di puro trash. Tina Cipollari è tenuta ferma da un altro partecipante al programma, e reagisce con stizza, dicendo che lei smetterà di urlare solo quando Gemma Galgani non sarà più di fronte a lei. Maria De Filippi, dopo diversi minuti di delirio in studio, ha poi ripreso a condurre la puntaa. Uomini e Donne è una tramissione storicamente criticata per il cattivo gusto, ma la rissa tra Tina Cipollari e Gemma Galgani rappresenta, a suo modo, un triste primato anche in quest’ambito.