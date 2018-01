Silvian Heach e il video geniale sulle #pelliccette e sulla vitamina C

La signora che nel negozio Silvian Heach di Caserta si è lamentata per le pelliccette che avevano perso il loro colore naturale dopo il lavaggio è senz’altro diventata in poco tempo un fenomeno del web. Ma la catena di abbigliamento Silvian Heach ha saputo altrettanto abilmente sfruttare l’onda lunga di questo inaspettato trionfo sui social network.

SILVIAN HEACH PELLICCETTE, LA CAMPAGNA SOCIAL

Così ha fatto partire la campagna I Love #Pelliccette, pubblicando un video promozionale sulla sua pagina Facebook. «Per garantire uno shopping sereno e moderare lo stress della vita moderna – si legge nel post di lancio – ti offriamo alte dosi di Vitamina C. Accendi la tua energia e previeni svenimenti facili!».

Nel video si vede una coppia che si reca in uno store Silvian Heach e che viene accolta all’ingresso con due bei calici di acqua e vitamina C. Con questo spezzone, la casa di moda ha voluto ironizzare sullo svenimento che ha sorpreso la signora di Caserta che si era recata nello store con l’intento di protestare per la sua pelliccetta.

SILVIAN HEACH PELLICCETTE, LA VITAMINA C GRATIS

Ma c’è di più. Silvian Heach ha messo in promozione tutte le sue pelliccette fino a esaurimento scorte. La sua campagna social è diventata virale in pochissimo tempo: il video ha ottenuto centinaia di migliaia di visualizzazioni e diverse centinaia di condivisioni sugli account Facebook degli utenti. L’azienda ha messo a disposizione anche vitamina C gratuita per 150 invitati. E visto il successo della sua promozione, chissà che non raddoppi l’offerta nelle prossime ore.