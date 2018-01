«Roma è abbandonata», la storica casa di gioielli cancella la città dal logo

Roma da qualche anno non riesce a dare di sé un’immagine impeccabile. Il problema dei rifiuti e altre emergenze non aiutano. Succede così che qualche azienda decide di slegare il proprio nome da quello della città. È il caso della maison Casato Gioielli, un marchio storico di preziosi, noto a livello internazionale, che ha deciso di cancellare ‘Roma’ dal proprio logo considerando la Capitale di oggi troppo «sporca» e «degradata» e ha trasferito i suoi uffici a Milano. Ad annunciarlo è stato il patron e general manager della casa, Federico Gauttieri, nel corso di un’intervista rilasciata a Klaus Davi per KlausCondicio nell’ambito di un’inchiesta sul Made in Italy. «Addio Città Eterna», «Sei troppo sporca, troppo degradata, troppo abbandonata», è stato il suo messaggio (si legge nel comunicato ripreso dal sito Roma Notizie).

Il manager della casa di gioielli: «Il marchio Roma via dal logo, uffici a Milano»

«Il marchio ‘Roma’ che da sempre ha accompagnato il nostro brand – ha affermato Gauttieri – fin dalle origini verrà rimosso dal nostro logo, dalla nostra pubblicità, dalla carta intestata e da tutta la nostra comunicazione. Io stesso sono romano e amo la mia città come i miei concittadini. Ma in questo momento il marchio ‘Roma’ sarebbe un danno per i miei prodotti e, quindi, abbiamo deciso di toglierlo». «Non avevamo altra scelta – ha proseguito il manager – per intercettare il tipo di turismo di livello che ci interessa, il bacino di Milano era infinitamente più interessante; il turismo di qualità non lo freghi, esige qualità».

La critica alla Raggi: «A Roma non funziona nulla»

Gauttieri non ha nemmeno risparmiato una critica all’attuale amministrazione romana. «La sindaca Raggi – ha dichiarato – è il Pelé dell’inconsistenza: è riuscita a oscurare Ignazio Marino ma è evanescente. Ma non lascio per colpa sua, ma per tutti i sindaci degli ultimi vent’anni. Milano ha lavorato negli ultimi 20 anni, Roma no. Anche Singapore è molto grande, ma lì le cose funzionano. A Roma non funziona nulla. E non solo per colpa dei politici. C’è un degrado, una sporcizia, un abbandono che non è più compatibile con un’azienda che lavora nel mondo dell’immagine».

Ennesimo esempio del malgoverno della giunta @virginiaraggi che sta portando #Roma ad essere un brand negativo. La Casato gioielli storica e prestigiosa azienda romana toglie il logo di Roma dalla sua comunicazione #raggisveglia https://t.co/9v7OLHmoon — Stefano Esposito (@stefanoesposito) 24 gennaio 2018

Le parole del manager di Casato Gioielli, che ha vestito anche personaggi come Kate Middleton e Madonna, sono state anche rilanciate dall’ex assessore a Roma e senatore Pd Stefano Esposito che su Twitter ha parlato di Ennesimo esempio del malgoverno della giunta Raggi che sta portando Roma ad essere un brand negativo».

