Ostia, operazione contro il clan Spada: 32 ordinanze di arresto

Un blitz contro il clan Spada è in corso ad Ostia da parte di Polizia e Carabinieri. Sono complessivamente 32 le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip del tribunale di Roma su richiesta della Dda (Direzione distrettuale antimafia). L’operazione è scattata all’alba e ha riguardato sia i presunti capi sia decine di affiliati del clan. Nei confronti dei soggetti arrestati la procura di Roma contesta, a vario titolo, il 416 bis, l’associazione a delinquere di stampo mafioso. I capi e gli affiliati del gruppo criminale sono ritenuti «responsabili, tra l’altro, di aver costituito, promosso e fatto parte di un’associazione a delinquere di tipo mafioso sul territorio laziale» ed in particolare ad Ostia.

Blitz a Ostia, tra i 32 destinatari di misura cautelare anche Roberto Spada

Tra i destinatari della misure cautelare c’è anche Roberto Spada, figura di vertice del clan e autore della testata contro il giornalista della trasmissione di Rai 2 ‘Nemo nessuno escluso’, Daniele Piervincenzi. Roberto Spada, rinviato a giudizio nei giorni scorsi proprio per la testata, è attualmente detenuto nel carcere di Tolmezzo (in provincia di Udine).

(Immagine: un fermo immagine di un video girato dalla troupe del programma ‘Nemo Nessuno Escluso’ il 7 novembre 2017)