Uomo morde cane poliziotto. La brutta disavventura di Veda

Cane morde uomo ma anche uomo morde cane. È successo all’agente K9 Veda, un pastore tedesco mentre assisteva il suo collega, umano, Daniel Livingstone, in una sparatoria a Boscawen, nel New Hampshire.

Mentre le forze dell’ordine stavano mettendo in sicurezza la zona, un uomo si era nascosto in un rimorchio e non rispondeva alle richieste di fermo delle forze dell’ordine. Veda è entrata all’interno della roulotte individuando l’uomo. Lo ha morso, cercando di morderlo ma durante la collutazione il cane si è beccato un bel morso, umano, sulla testa.

Il ricercato è stato comunque fermato dagli agenti. Ora dovrà affrontare diverse accuse, tra cui resistenza all’arresto, l’interferenza con cane poliziotto, assalto ad agente di polizia. K9 Veda è stato soccorso e ora sta bene. La storia, raccontata dal dipartimento cinefilo della polizia del News Hampshire, sta diventando virale sui social.

(in copertina l’agente K9 Veda – Foto New Hampshire Canine Trooper’s Association)