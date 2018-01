Barbara Palombelli è pronta a condurre il Grande Fratello

Un ritorno alle origini. Il Grande Fratello (nella sua versione NIP, ovvero quella con cui ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo) potrebbe affidare la sua conduzione a una donna d’esperienza, una guida à la Daria Bignardi. E il nome che circola nei corridoi di Mediaset è quello di Barbara Palombelli, moglie di Francesco Rutelli e attuale conduttrice di Forum.

BARBARA PALOMBELLI, L’INDISCREZIONE

A rivelarlo è l’informatissimo blogger e giornalista Davide Maggio che, dal suo sito, ha lanciato un’indiscrezione che sa di scoop. Il reality show è giunto alla sua quindicesima edizione e ha bisogno davvero di nuova linfa per poter far fronte al calo di consensi degli ultimi anni. Classe 1953, la Palombelli potrebbe essere la persona adatta a cui affidare questa operazione.

Le cause di Forum, infatti, negli ultimi tempi stanno sempre più virando verso «casi estremi» molto simili al trash tipico delle vicende della casa del Grande Fratello. Insomma, la Palombelli non sarebbe nuova a gestire situazioni al limite del paradossale. E, inoltre, come rivela lo stesso Davide Maggio, potrebbe essere una sorta di attrattore anche per un certo tipo di pubblico fuori target. Il Grande Fratello, infatti, solitamente è seguito dalle nuove generazioni: con la Palombelli, invece, la trasmissione sarebbe appetibile anche per un pubblico più adulto, rassicurato dal volto della conduttrice di Forum.

BARBARA PALOMBELLI, IL PRECEDENTE NEI REALITY

Inoltre, il rapporto tra Barbara Palombelli e i social network non sarebbe una assoluta novità. In passato – nel corso dell’edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Simona Ventura – rivestì i panni di opinionista in trasmissione. Ora, per lei, si potrebbe concretizzare il grande salto dall’altra parte della barricata.