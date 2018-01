Corre nudo per Re di Roma scatenando il panico

Ha girato per diversi minuti completamente nudo per le strade intorno a piazza Re di Roma, danneggiando diverse macchine parcheggiate. Una scena che Appiohblog, spazio locale, definisce surreale quella avvenuta poco prima delle ore 13,30 nel quartiere Appio. L’uomo, di circa quarant’anni, tatuato, ha iniziato ad aggirarsi vicino all’area di Villa Fiorelli, dove avrebbe danneggiato anche automobili e cassonetti. Dopo essere stato dalle parti di via Orvieto ha cominciato a correre per via Aosta senza alcun indumento addosso. In diversi hanno chiamato le forze dell’ordine.

Tra i passanti sotto choc l’uomo avrebbe urlato, secondo quanto riporta Repubblica Roma, di non esser pazzo. «Sono stato lasciato dalla mia ragazza», avrebbe dichiarato. Una prima pattuglia ha intercettato il ragazzo nei pressi di via Taranto e dopo un rapido inseguimento e qualche resistenza, l’individuo è stato fermato in via Rimini, con tanto di utilizzo dello spray urticante.

(in copertina la foto diffusa da Cronaca vera sui social, maggiori dettagli sul sito Appiohblog)