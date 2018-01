L’isterica crisi di Francesca Cipriani all’Isola dei Famosi è già un meme | VIDEO e GALLERY

Si tratta già di una delle scene cult di questa Isola dei Famosi 2018. Francesca Cipriani, una delle concorrenti del reality show condotto da Alessia Marcuzzi, si è resa protagonista di 10 minuti di assoluta follia proprio all’inizio della sua avventura. Come da tradizione, i concorrenti della trasmissione devono «bagnare» il loro debutto con il lancio in acqua dall’elicottero della produzione. Quando però è toccato a Francesca Cipriani, quest’ultima si è fatta prendere dal panico e ha iniziato a urlare come si può notare da questo video pubblicato su Twitter:

FRANCESCA CIPRIANI, IL VIDEO DELLA SUA CRISI DI PANICO

Francesca Cipriani sull’elicottero: intepretazione da premio Oscar #isola pic.twitter.com/sWMTLtBG30 — carotelevip (@carotelevip) 22 gennaio 2018

FRANCESCA CIPRIANI, I COMMENTI SUI SOCIAL

Dallo studio hanno prima sorriso alla reazione esagerata della Cipriani (che ha quasi assalito il pilota dell’elicottero), salvo poi preoccuparsi seriamente. La showgirl, infatti, sembrava sul punto di svenire. Alla fine, comunque, tutto si è risolto per il meglio.

Gli utenti dei social network, allora, si sono sentiti autorizzati a sbizzarrirsi con battute a go go, meme e gif che, in poco tempo, sono diventati virali. Qualcuno ha scritto «Affronterò la giornata come Francesca Cipriani affronta un tuffo da un metro», qualcun altro, impietosito dal pilota di elicottero, ha voluto esprimergli la sua solidarietà

Retweeted [Righetto] (@Ri_Ghetto): Oggi affronto la giornata come Francesca Cipriani affronta un tuffo da un metro. — Michele Fescina (@MichelFescina84) 23 gennaio 2018

#isola Ricoverato il pilota dell’elicottero. Danni permanenti al timpano e alla spalla #FrancescaCipriani — Stefano Palmieri (@calcioepepe) 23 gennaio 2018

In una sola puntata Francesca Cipriani ci ha rifornito di meme per i prossimi 25 anni — dua (@powercyruz) 23 gennaio 2018

FRANCESCA CIPRIANI, LA GALLERY DEI MEME

Ma la cosa migliore restano sempre i meme e le gif animate che si stanno diffondendo in maniera copiosa: