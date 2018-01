Andrea Tosatto (quello dell’Inno 5 stelle) chiude la sua pagina social. «Troppi insulti»

Vi ricordate Andrea Tosatto? Quello che ha composto l’inno a 5 stelle per Imola? Ha lanciato un appello su Facebook e una casella di posta elettronica per organizzare la rivolta degli ex attivisti del M5S, quelli che hanno lasciato il Movimento perché delusi. E ha dovuto chiudere la sua pagina Facebook per i troppi insulti.

Tosatto aveva invitato tutti i delusi a creare un’assemblea pubblica per ritrovare il vero spirito del MoVimento. “Non voglio che la mia bacheca diventi un contenitore di insulti. Non voglio arrivare a bloccare una persona ogni tre per due. Non voglio perdere di vista il mio benessere nel tentativo di esprimere il mio punto di vista. Non siete fascisti dite? Un profilo libero chiude a causa vostra. Ne chiuderanno altri”, spiega su Facebook prima di silenziare ogni attività.

Noi lo ricordiamo qui. Altri tempi