Si chiama Alessia Spagnulo, ha 24 anni, è nata a Grottaglie, in provincia di Taranto, e cresciuta a Tossicia, nel Teramano, ed è mamma. La miss, con il numero 122, si è presentata con la bimba di quasi sei mesi sistemata in un marsupio. Alessia andrà il 26 gennaio, a Saint Vincent, per la scelta della «Prima Miss dell’anno», step prima dell’ultima fase di Miss Italia 2018 prevista a settembre. Ed è stata attaccata brutalmente sui social. Perché in Italia non puoi essere mamma e Miss contemporaneamente. Devi stare a casa, a fare la brava madre, allattando e rinunciando ai tuoi sogni professionali e di carriera. «Mi hanno insultata su Facebook. Mi hanno detto che sono un’esibizionista e una madre snaturata. Dove vuole andare, che si è messa in testa questa qui, hanno scritto. Ma lei è mia figlia e io la porto dovunque, non vedo cosa ci sia di male. Sarà con me anche alle prossime selezioni in Val d’Aosta», ha spiegato al Corriere.

Sfoglia la gallery >>

Alessia ha superato la prima fase del concorso Miss 365. Ha condiviso la notizia anche sui social, dove ha postato una bellissima foto in cui tiene tra le braccia la bimba e nella didascalia ha scritto: “Diciamo che Chloé mi ha portato fortuna! Se volete potete seguirmi in streaming per la finale di #miss365 il 26 gennaio“. I giornali, davanti alla novità, hanno un po’ raccontato la sua storia. E c’è chi non ha apprezzato. Ecco alcuni commenti sotto ai post di alcune testate. Sì siamo nel 2018 non nel 1940.

A volte mi sembra che i figlioli siano diventati uno strumento pubblicitario…e mi sembra abbia funzionato!non venite a dire che l’ha portato li per amore per favore,lo lasciava a un parente magari li presente se non lo voleva sfruttare

Tutto esibizionismo. Ho partecipato a miss Italia nel 94 sono arrivata in finale quindi vi posso dire che è massacrante perché sei sempre sotto con le prove dormi niente mangi poco …Sicuramente sta ragazza ha chi le tiene la bimba ma ovviamente la trascura perché non puoi fare la mamma e la miss. Impossibile.

Un vergognoso esibizionismo quello di portare il proprio bimbo in passerella! Sarebbe da denuncia. Che voleva dimostrare, che è in forma dopo un parto? Non è la sola!

guarda la gallery:

Sfoglia la gallery >>

Noi facciamo invece un grosso in bocca al lupo ad Alessia e a tutte le mamme d’Italia. Quelle che rendono felici i propri figli e se stesse senza rinunciare a nulla. Specialmente ai propri sogni e al proprio lavoro.

(In copertina foto via Instagram alessiaspagnulo_)