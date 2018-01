Il papà accusato di abusi dalla figlia in un tema si è suicidato

L’ agente della polizia penitenziaria di Cassino, accusato di aver abusato la figlia 14enne per mesi, si è suicidato impiccandosi. Il Gip del Tribunale di Cassino, aveva allontanato l’uomo dalla casa dopo la rivelazione della figlia in un tema a scuola. Ne ha dato notizia per primo il sito del quotidiano Il Messaggero.

L’uomo è stato trovato impiccato all’interno di una vecchia chiesa a Roccasecca, in provincia di Frosinone. Aveva 54 anni. Il ritrovamento è avvenuto in mattinata. Sul posto sono intervenuti carabinieri della compagnia di Pontecorvo e i colleghi della stazione di Roccasecca. Il Gip del Tribunale di Cassino, aveva allontanato l’uomo dalla casa familiare dopo la rivelazione choc della figlia 14enne in un tema scritto a scuola.

In un tema di italiano a scuola l’accusa della figlia

Il 53enne si sarebbe tolto la vita la notte scorsa. A trovarlo sono stati alcuni conoscenti. La vicenda familiare del 53enne che vive a Roccasecca, paese del Cassinate, era venuta alla luce venerdì quando gli era stata notificata l’ordinanza di custodia cautelare da parte della Polizia di Stato. L’uomo è stato indagato dopo che il preside dell’istituto superiore frequentato da una delle sue quattro figlie ha presentato denuncia in commissariato. La ragazzina in un tema di italiano ha raccontato quanto da mesi era costretta a subire da parte del padre. Alcuni mesi di indagini, i riscontri investigativi e la decisione di arrestarlo. Questa mattina poi il drammatico epilogo.

L’uomo in attesa dell’incidente probatorio a febbraio era controllato con il braccialetto elettronico. La madre della 14enne era stata convocata dalla dirigente scolastica, avvertita dalla docente di italiano, e aveva sporto denuncia. Alla polizia aveva anche riferito di essere venuta a conoscenza degli abusi sessuali subiti dalla figlia solo dopo aver letto il tema, dove la ragazza racconta che le violenze avvenivano «ogni volta che rimanevamo io e lui soli». «Non restare sola con papà», aveva detto di averle raccomandato, secondo quanto si legge nell’ordinanza del Gip. La donna aveva anche raccontato di un episodio simile accaduto alla sua prima figlia, ora 28enne, precisando «che in quell’occasione il marito le aveva promesso che non si sarebbero più verificati fatti analoghi».

(Immagine di carabinieri da archivio Ansa)