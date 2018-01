«Questa sono io sul red carpet del gala del LA Museum of Modern Art. E questa sono sempre io, la mattina dopo. Non sono riuscita a sbottonare il mio vestito decompresso, quindi ci ho dormito. Non ho mai desiderato un marito nella mia vita fino a oggi». Con questi due post su Instagram l’attrice Jane Fonda, sta raccogliendo una marea di like. Con ironia la sua battuta, pubblicata su quello che sembrerebbe il suo secondo account, sta conquistando tutti.

“Again, Mrs. Fonda?” — Fire and Furry (@AlmondRoboPanda) 16 gennaio 2018

EXACTLY. THANK YOU. If Houdini wore Vivienne Westwood, he would have drowned every time. — Katherine Ryan (@Kathbum) 16 gennaio 2018

Sia @janefonda che @janefondaofficial sono collegati al sito ufficiale della celebre attrice e sono stati aperti di recente. I giornali di gossip però si solo accorti solo in questi giorni dei post in questione. Ma la vera domanda che si fanno molti è una: chi ha scattato quella foto a Jane fonda?