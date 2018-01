Il Papa scende dalla papamobile per soccorrere la poliziotta caduta da cavallo | VIDEO

Papa Francesco ferma la papamobile e scende dalla vettura per soccorrere una poliziotta caduta da cavallo. È la singolare scena che in queste ore sta facendo il giro della rete. Il Pontefice, in visita nel Cile del Nord, si stava muovendo dalla messa al campus Lobito alla casa santuario di Nuestra Senora de Lourdes a Iquique, dove, nella chiesa, avrebbe poi incontrato familiari delle vittime del regime di Pinochet. L’agente è caduta dal suo cavallo proprio durante il passaggio del convoglio del Papa, molto vicina alla papamobile. È stata disarcionata improvvisamente dall’animale, che si è innervosito andando contro la vettura. Il Pontefice ha ripreso il suo cammino dopo l’arrivo dell’ambulanza.

