Belen e Andrea Iannone vivranno a Cadro, un quartiere esclusivo di Lugano dove vivono poco più di duemila abitanti. Le immagini della nuova residenza della coppia sono state rivelate in una Instagram stories sul profilo di Belen Rodriguez.

Belen e Andrea Iannone vivranno a Cadro, quartiere esclusivo di Lugano

TeleTicino, la più seguita TV privata del cantone più importante della Svizzera italiana, ha individuato la collocazione del nuovo immobile in via di costruzione.

Belen e Andrea Iannone vivranno in un complesso residenziale di nove ville per clienti ad alto standing, e hanno acquisito la casa più lussuosa del lotto. La loro nuova abitazione si trova a Cadro, un quartiere di Lugano alle pendici del monte Bolgia. Fino al 2013 il quartiere, dove vivono circa 2500 persone, era un comune autonomo che poi si è fuso dopo un referendum con la più popolosa città del Canton Ticino. Lugano è da tempo meta abitativa di molti Vip italiani. Vicina a Milano – circa un’ora di macchina grazie all’autostrada che collega le due città – e beneficiata da un clima sicuramente più mite della Pianura Padana grazie al lago Ceresio su cui sorge, Lugano offre tranquillità, comodità con l’Italia e maggior riservatezza anche se un costo della vita sensibilmente più caro rispetto a quello della stessa Milano. Il beneficio fiscale ottenibile con un trasferimento di residenza in Svizzera, dove le tasse sul reddito sono molto inferiori rispetto a quelle che si pagano in Italia, potrebbe aver spinto Andrea Iannone e Belen Rodriguez a spostare la loro dimora oltreconfine. TeleTicino ha anche scoperto i motivi della visita della coppia al cantiere della loro nuova abitazione. Belen e Iannone hanno chiesto una modifica al costruttore per cambiare l’iniziale progetto sulla cabina-armadio.

Nel servizio di TeleTicino gli abitanti di Cadro si sono dichiarati relativamente disinteressati rispetto all’arrivo di due nuovi residenti così famosi. In Svizzera italiana i personaggi mediatici più seguiti nel nostro Paese sono assai conosciuti. Notevole sopratutto la risposta di un giovane che ha detto come nonostante il trasferimento Belen Rodriguez continuerà a non concedersi a lui.