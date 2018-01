Virginia Raggi ha risolto il mistero del maiale che nei giorni scorsi è stato fotografato e filmato mentre rovistava tra i rifiuti a Roma. Stando a quanto riferito oggi dalla sindaca della Capitale, il suino, che è costato nuove pesanti accuse all’amministrazione capitolina sulla gestione dello smaltimento della spazzatura, «è di proprietà di un membro della famiglia Casamonica».

Il maiale tra i rifiuti a Roma? Raggi: «È di un membro della famiglia Casamonica»

«Mi dispiace che la campagna elettorale abbia spinto Giorgia Meloni a rilanciare le immagini di un maiale in strada, la politica dovrebbe essere altro ma tant’è. Abbiamo scoperto che quel maiale è di proprietà di un membro della famiglia Casamonica che ha ammesso alla polizia locale di averne perduto il controllo il giorno antecedente», ha affermato la Raggi durante la presentazione del Protocollo d’Intesa tra Conai, Roma Capitale e Ama per il potenziamento della raccolta differenziata in città.

Una foto del maiale è stata rilanciata sui sui profili social dalla leader di Fratelli d’Italia Meloni l’11 gennaio ed aveva fatto in poche ore il il giro della rete. «L’immagine di Roma, Capitale d’Italia e d’Europa», aveva scritto l’esponente del centrodestra in un post su Facebook e in un tweet. «Il fallimento dell’amministrazione Raggi – continuava – è ormai ben noto a tutti, tranne che al M5S, che invece di risolvere il problema rifiuti, continua a dare la colpa alle precedenti amministrazioni».