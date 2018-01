LegalFling: la app di consenso per fare sesso come in Black Mirror

Vuoi fare sesso? Per farlo basterà dare il consenso cliccando su una icona: cuoricino per il sì, croce per il no. In Olanda hanno creato LegalThings, una app che genera una sorta di contratto virtuale, con tanto di firma, con un’altra persona. Il tutto per dare un consenso preventivo per un rapporto sessuale. Proprio come succede nella puntata “Hang the dj” della nuova stagione di Black Mirror.

L’app offre inoltre varie modalità: l’adozione di metodi contraccettivi, la diffusione online di foto e video, pratiche BDSM e l’utilizzo di un certo linguaggio. Accettando tali termini, entrambe le parti sono consapevoli di un rapporto con queste caratteristiche.

Non solo: con la app sarà possibile anche stabilire la durata degli appuntamenti, anche facendoli prolungare anche per un anno intero.

Con tecnologia blockchain tutte le transazioni sono archiviate e segnate. Nonostante ciò gli utenti non dovranno preoccuparsi delle violazioni della privacy poiché tutte le conversazioni sono crittografate all’interno dell’app. Legalfling sarà disponibile nel Google Play store e nell’App Store in seguito all’approvazione, rispettivamente, di Google e di Apple.