Berlusconi ha la pianta del viagra a Villa Certosa: «Se la sono portata via studenti e anziani sardi» | VIDEO

Un’uscita à la Berlusconi. Passano gli anni, ma lo smalto macchiettista non si perde mai. Così, nel corso del suo intervento di ieri sera alla trasmissione di Canale 5 Matrix, Silvio Berlusconi ha voluto raccontare un aneddoto sulla sua casa in Sardegna. Una villa, com’è noto, molto ampia, sfarzosa e dal giardino molto curato. Un piccolo gioiellino di cui Berlusconi è molto geloso, nonostante le voci di una possibile vendita dell’immobile.

LEGGI ANCHE > Berlusconi presidente, quando il logo del partito è già una fake news

In ogni caso, il leader di Forza Italia ha definito la villa «un museo a cielo aperto», dove sono contenute diverse erbe medicinali in una piccola esposizione. «In una teca – ha raccontato Berlusconi a Nicola Porro – ci sono oltre 100 erbe medicinali, quelle che venivano utilizzate in passato per curarsi. Tra queste ce n’è una che si chiama viagra».

BERLUSCONI VIAGRA, IL VIDEO DELLA BATTUTA A MATRIX

Risate e applausi in studio, mentre Porro cerca di schermirsi. Berlusconi, però, è carico ed è intenzionato a portare fino in fondo l’aneddoto: «La villa viene visitata anche da studenti e da anziani sardi. Sa cosa hanno fatto la scorsa settimana? Si son portati via tutto il viagra, non hanno lasciato nemmeno un filo d’erba».

BERLUSCONI VIAGRA, I COMMENTI SOCIAL

Le sue parole sono immediatamente state colte dagli utenti dei social network, che non hanno risparmiato battute già nel corso della trasmissione.

stima totale per gli anziani che rubano le erbe di #viagra a casa di #berlusconi — sergio lima (@SergioLimaPA) 16 gennaio 2018

#Berlusconi: “Nella mia villa cresce l’erba del #Viagra“.

È comunque più credibile di quando dice di voler contrastare l’evasione fiscale. — Pip@rzi (@ParzialePaolo) 16 gennaio 2018

“Hanno fregato piante di Viagra dal mio parco”. #Berlusconi Non c’è niente da fare, lo amo! — Massimo Falcioni (@falcions85) 16 gennaio 2018

La battuta di Silvio Berlusconi è destinata a entrare di diritto nel campionario delle perle elettorali del leader di Forza Italia. Oggi, come in passato, l’ex cavaliere utilizza l’arma dell’ironia e del racconto comico per cercare di aumentare i propri consensi. Il viagra del vicino è sempre più verde.