Chiara fa vedere (nuovamente) il pancione. E non va bene neanche stavolta

Non c’è pace per la fashion blogger Chiara Ferragni e la sua gravidanza postata continuamente sui social. Fedez, papà del piccolo Leone, posta una foto dove bacia il pancione della sua compagna. «La mamma è tornata a casa», scrive lui via Instagram. La settimana è la ventottesima e l’agognata pancia si vede.

Qualche giorno fa Chiara aveva postato su Instagram un altro scatto non proprio giunonico. La ragazza raccontava di aver preso ben sette chili ma proprio per la sua ottima linea è stata presa di mira da tanti followers che non credevano alla sua gravidanza o peggio ancora ipotizzavano sulla salute del piccolo.

E secondo voi potevano rimanere zitti stavolta? Macché. Molti non credono nella crescita improvvisa.

-Ti è cresciuta la panza in nottata?

-Bo a me pare che ste foto sono ritoccate…mo ha il pancione fino a ieri no

-Sulla foto di 6 giorni fa era piatta….. Non è possibile che in 6 giorni diventi così

-ora spiegatemi come ha fatto, ha ingoiato un tacchino intero?

-Scusate se metto in dubbio che la foto postata solo sei giorni fa (con dicitura 27weeks) sia falsa. Ok che nell’ultimo periodo della gravidanza la pancia cresce più velocemente, ma non vai a dormire quasi piatta e ti risvegli con una pancia a meloncino…

-Quello che posso consigliarvi e di tenere questi momenti belli X voi . Ok che siete dei personaggi pubblici ma non esagerate sono momenti vostri intimi questo mi sentivo di dirvi

In tanti però fanno i complimenti per lo scatto.