No, Malgioglio non farà parte del set di Narcos 4

Ve lo immaginate (davvero) Cristiano Malgioglio nei panni di un narcotrafficante messicano? Eppure, a quanto pare, il mondo del cinema dovrà fare a meno di questa memorabile interpretazione. Il paroliere di Mina ed ex concorrente del Grande Fratello VIP non prenderà parte alla famosa serie tv prodotta da Netflix Narcos. Non ci sarà nessun ruolo per lui nella quarta stagione.

MALGIOGLIO NARCOS, TUTTO FALSO SECONDO DAVIDE MAGGIO

A rivelarlo è il blogger e opinionista Davide Maggio che ha bollato la notizia come fake news. L’indiscrezione di Malgioglio in Narcos 4 aveva conquistato spazio sui principali siti d’informazione online, alimentata anche da una presunta rivelazione dello stesso artista ad alcuni giornalisti. Addirittura, si era arricchita di dettagli e particolari: secondo i rumors, Malgioglio avrebbe dovuto interpretare un narcotrafficante trans con la testa rasata (particolare che l’avrebbe fatto desistere dal volare in Messico per il provino), mentre il costumista Giovanni Ciacci – anche lui coinvolto nella bufala – avrebbe dovuto vestire i panni di un giornalista italiano che indaga sul traffico di droga.

MALGIOGLIO NARCOS, NESSUN LEGAME

Invece, secondo le fonti di Davide Maggio non c’è nulla di più inventato. Il blogger afferma che anche Malgioglio abbia alimentato la diceria per «prendersi bonariamente gioco degli amici giornalisti». Ma la serie tv prodotta da Netflix non beneficerà del «cammeo» di uno dei personaggi più amati del mondo della televisione italiana. Con buona pace dei fan di Malgioglio. E con il sospiro di sollievo di quelli di Narcos.