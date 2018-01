Il consigliere M5S e le immagini su Fb della tessera Pd che viene bruciata | VIDEO

Una tessera del Pd strappata viene bruciata con l’accendino. È il contenuto di un video che sta facendo molto discutere, che il consigliere del M5S a Roma Paolo Ferrara stamattina ha pubblicato sul suo profilo Facebook. Le immagini caricate dal capogruppo pentastellato in Campidoglio sono accompagnate da un appello agli elettori del Partito Democratico ad iscriversi al Movimento 5 Stelle. «Caro elettore del Pd, il 4 marzo – ha scritto Ferrara presentando le immagini – si decide se iniziare a fare gli interessi degli italiani o continuare a fare quelli di chi governa e dei loro amici. Intanto dopo aver strappato la tessera di partito puoi iscriverti qui. Non costa nulla, guarda un po’!». Alla fine del messaggio un link alle pagine web 5 Stelle.

Tessera Pd bruciata, i Dem: «Il consigliere M5S si vergogni e chieda scusa»

Una dura rezione degli esponenti del Partito Democratico non si è fatta attendere. In una nota il gruppo del Pd romano ha dichiarato: «L’articolo 49 della costituzione recita: ‘Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale’. Il post di Paolo Ferrara su Fb, nel quale brucia una tessera del Pd oltre ad essere una pesante offesa per milioni di italiani è un oltraggio alla democrazia e alla costituzione. Dalle bandiere ai libri bruciati è nata la notte della democrazia. Ferrara vergogna. M5S chieda scusa».

(Immagine da video pubblicato sulla pagina Facebook del consigliere M5S a Roma Paolo Ferrara)