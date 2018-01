L’incredibile scena in Ligue 1: l’arbitro fa lo sgambetto al calciatore, poi lo espelle | VIDEO

Di solito sui campi di calcio a commettere falli sono i giocatori. Ma può capitare che a tentare una scorrettezza sia addirittura l’arbitro. È quanto accaduto ieri in Francia, nel corso della partita di Ligue 1 tra Nantes e Paris Saint-Germain: l’arbitro Tony Chapron è stato protagonista di un evidente e volontario tentativo di sgambetto ai danni di un calciatore del Nantes, il 24enne difensore brasiliano Diego Carlos, che qualche secondo prima lo aveva fatto cadere a terra investendolo durante un’azione di gioco, nel recupero. Il direttore di gara ha poi estratto il cartellino giallo, costringendo il giocatore, già ammonito, ad abbandonare il campo. Il calciatore espulso per per doppia ammonizione a quel punto si è infuriato. Sono intervenuti i compagni di squadra per evitare una reazione più forte.

(Immagine: frame da video di YouTube)