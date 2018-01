Il britannico Guardian: Berlusconi sembra un Boris Karlof sottovuoto

“Berlusconi è sempre stato così generoso con le sue opinioni sulle donne ( l’inchiavabile culona Angela Merkel nda) che penso che starebbe bene la mia osservazione sulla sua pelle: talmente andata che assomiglia a un sottovuoto di Boris Karloff”.

Barbara Ellen sul Guardian critica la posizione che ha assunto il leader di Forza Italia sul caso della lettera di Catherine Deneuve sulle molestie sessuali. E lo fa paragonando Silvio al famigerato Frankenstein. Qualche giorno fa Berlusconi dichiarò sulla lettera della Deneuve: “Io non sono molto pratico perché sono sempre le donne a farmi la corte. L’importante è che la corte rimanga nell’eleganza”.

Ecco una parte del corsivo sul Guardian:

Ricordiamo invece i party di “bunga bunga” di Berlusconi e ammettiamo che la prima parola che ci viene in mente è “eleganza”. Tutti quei potenti anziani ubriachi, in pantaloncini corti, con la musica pompata, i peli del loro petto, circondati da giovani bellezze, alcune delle quali forse volevano essere lì. Tutte quelle scene erano troppo “eleganti” per le sue parole. Le accuse di Harvey Weinstein hanno reso il 2017 un anno difficile – grazie a Dio c’è Berlusconi a rimediare.