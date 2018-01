I sostenitori di Trump tentano di fermare il sindaco di Londra | VIDEO

“Milioni di cittadini del Regno Unito sostengono Donald Trump”. Con queste parole alcuni sostenitori della Brexit e fan del presidente degli Stati Uniti hanno interrotto un discorso alla Fabian Society del sindaco di Londra Sadiq Khan, non certo una persona simpatica all’inquilino della Casa Bianca.

Qui il video di Euronews:

Il gruppo che ha attaccato il primo cittadino si chiama ‘White Pendragons’. Il blitz si è tenuto dopo il plauso di Sadiq Khan nella rinuncia del presidente statunitense a visitare Londra.

Il sindaco infatti aveva twittato: “Molti londinesi hanno chiarito che Donald Trump non è il benvenuto finché persegue un’agenda così divisiva”.

Many Londoners have made it clear that Donald Trump is not welcome here while he is pursuing such a divisive agenda. It seems he’s finally got that message. This reinforces what a mistake it was for Theresa May to rush and extend an invitation of a state visit in the first place. pic.twitter.com/lNaQGx9iBw

— Mayor of London (@MayorofLondon) 12 gennaio 2018