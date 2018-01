La pubblicità di Ikea che funziona come un test di gravidanza

Ikea Svezia ha ideato una pubblicità geniale. Sponsorizzando la culla Sundvik ha ideato una pagina che funziona come test di gravidanza. Già. Per saperlo devi farci la pipì sopra.

Il colosso dell’arredamento ha comprato pagine pubblicitarie su alcune riviste svedesi e ha inserito nella parte bassa della pagina un test di gravidanza. Basta bagnare leggermente la scritta, versata con un contagocce, per capire se si aspetta un bimbo o meno. Se il test è positivo si attiva la grafica che mostra lo sconto famiglia per l’acquisto di una culla.

La pubblicità è disponibile solo sul mercato svedese e solo su alcune riviste che hanno accettato la sponsorizzazione (difficile e non accessibile a tutti gli editori per i costi tecnici).