Che fine ha fatto la signora dei Ferrero Rocher?

«Ambrogio, avverto un leggero languorino». Che fine ha fatto la signora in giallo nella pubblicità della Ferrero Rocher?

A raccontare il suo destino è oggi il Corriere della sera. Lee Skelton, questo nome della splendida signora, ha davvero sposato un principe, Lorenzo Borghese, padre dei suoi due figli. Ebbene sì, così come nella pubblicità ha realizzato il suo sogno ed è finita poi, in seconde nozze, con Guido Venturini, proprietario di una tenuta a Buonconvento, in provincia di Siena. Per seguire il suo marito Venturini la Lee si è trasformata in enologa e sommelier. Qualche anno fa Lee raccontava a Libero: