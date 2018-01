Canta lirica per strada, in via Condotti a Roma. L’esibizione diventa virale | VIDEO

«Artisti di strada, via Condotti, Roma. Cantava senza alcun altoparlante ed ho registrato ad una distanza di 4 metri. Ragazzi condividete perché ritengo che la ragazza meriti: ha una voce da brivido». Con questo video un utente su Facebook immortala la voce di una bravissima cantante lirica. La giovane si è esibita per strada, in pieno centro a Roma, raccogliendo una marea di applausi. Non si conosce la sua identità ma il video sta diventando virale sui social.

«Super bravissima, anche se cantava per strada è così brava, così vera, così emozionante che mi sembrava di essere in un teatro. Speriamo presto gli viene riconosciuto quanta merita e ascoltarla il tv», commenta sotto un utente. Le condivisioni del post sono tantissime, oltre 205 mila. Tra i commenti c’è chi vorrebbe segnalare l’esibizione ai big della musica come Katia Ricciardelli. Il video, postato da Bruno Vallo il 10 gennaio, ha superato il milione di visualizzazioni. Chissà che non porti fortuna a questo giovane talento.