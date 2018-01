A Palermo il Natale arriva in ritardo: il concerto dell’Epifania (e altro ancora) a fine gennaio

Sembra una barzelletta ma è realtà. Come spiega Live Sicilia Palermo festeggerà il Natale in ritardo. Slitta il calendario degli eventi finanziati o patrocinati dal Comune. E così, anche se il 2017 si è chiuso, il concerto della Befana si terrà il 20 gennaio nella chiesa di San Giuseppe Cafasso.

Sono partiti con quasi un mese di ritardo, lo scorso 2 gennaio, gli eventi progettati per le feste natalizie e finanziati dall’amministrazione comunale. Andranno avanti addirittura fino al 18 febbraio. L’analisi del calendario creato appositamente sul sito del Comune non può non sollevare alcune riflessioni: la questione più imbarazzante è quella dell’effettiva messa in scena di concerti, spettacoli e mostre legate alle feste ormai passate: come per esempio la mostra del “Presepe delle meraviglie” fino al 26 gennaio nella chiesa di San Giovanni Decollato, o diversi concerti gospel come quello proposto dai “The Nightingales Singers Ensemble” che si esibiranno in brani della tradizione tipica del periodo natalizio e brani moderni arrangiati secondo le vocalità del Coro Gospel di 30 elementi e band dal vivo. E ancora, il concerto dei Sei Ottavi che il 13 gennaio nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Partanna proporranno uno spettacolo musicale “Vocal Christmas” totalmente a cappella.