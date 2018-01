Il comico Giacomo Carolei, conosciuto su Youtube con l’account “Ciao belloni” ha deciso di sfilare nei dintorni dello stadio Olimpico con la maglia della Juve. Le reazioni non sono state molto cortesi.

C’è chi scherza con lo youtuber, chi gli consiglia di cambiare strada per il suo bene. «Volevo mandare un segnale distensivo», spiega lui. «Distensivo? Al 118», scherza un tifoso romanista chiedendosi se il ragazzo in questione abbia mire autolesionistiche. «Vai con sta maglietta sotto la Curva Sud? Te vuoi fa mena?», aggiunge un altro preoccupato. A parte qualche segno scaramantico e facce non proprio accoglienti il ragazzo ha raccolto “solo” qualche insulto e uno sputo a distanza. Poteva finire peggio però. La clip, che mostra quanto sia labile il confine tra lo sfottò sportivo e la violenza vera e propria negli stadi, fa riflettere. Sotto il post un utente commenta: «Avessimo avuto questa grinta per salvare l’Italia da sto sistema di m… Per il calcio ci ammazziamo per il nostro futuro niente…».