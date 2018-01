Bacia uno sconosciuto sulla Tour Eiffel e mobilita il web per ritrovarlo: alla fine scopre che è già fidanzato (forse) | VIDEO

Una storia tutta social, che ha qualche elemento paradossale e che ci aiuta a capire quanto la realtà del web sia sfuggente ed effimera. Juliana Corrales è una ragazza di 18 anni, americana della California. Era in vacanza a Parigi e si era ripromessa di baciare un ragazzo in cima alla Tour Eiffel. Se non lo avesse fatto – ha affermato – sarebbe stato il più grande rimpianto della sua vita. Ha trovato, quindi, un giovane coetaneo di nome Gavin e non ha esitato a fare il fatidico passo. Il tutto rigorosamente documentato da un video su Twitter:

LEGGI ANCHE > Questa ragazza andrà a lezione per il prossimo semestre vestita così per colpa di Twitter

BACIO TOUR EIFFEL: ECCO IL VIDEO DELLA SCENA

Kissed this great guy on the top of the Eiffel Tower, biggest regret is that I didn’t get his number, Twitter can ya help a girl out? pic.twitter.com/ZkNqXc1a9J — Juliana Corrales (@juju_corrales) 8 gennaio 2018

Queste immagini, in breve tempo, hanno fatto il giro del web e sono state viste da oltre un milione di persone. Immediatamente è seguito l’appello da parte della stessa Juliana: la ragazza, nella foga del momento, aveva dimenticato di chiedere il contatto del giovane Gavin e, per questo motivo, ha chiesto al popolo dei social una mano per cercarlo.

BACIO TOUR EIFFEL, LA RICERCA DEL WEB

Detto, fatto. Gli utenti dei social hanno sguinzagliato i loro segugi e, appassionati dalla storia della ragazzina, hanno fatto il possibile per ritrovare Gavin.

So we kiss and it was pretty cool and my friends were all cheering and we were all laughing, and then his mom yells “ that’s my son, kiss again so I can get a picture” and of course I happily oblige because he is GORGEOUS and then we kissed again. — Juliana Corrales (@juju_corrales) 9 gennaio 2018

Tanto più perché la ragazza aveva spiegato: «Gli ho raccontato della mia scommessa e lui ha accettato. È stato molto carino. Poi si è avvicinata sua madre e mi ha detto: ‘sono la mamma di Gavin, baciatevi ancora così posso fare una foto’». Qualcuno deve aver pensato che lì, in cima alla Tour Eiffel, in uno dei posti più romantici del mondo, fosse nato un grande amore.

BACIO TOUR EIFFEL, NON C’È IL LIETO FINE

Niente di più falso. A quanto pare, Gavin è già fidanzato. Alcuni utenti dei social, infatti, hanno riconosciuto il ragazzo misterioso e hanno raccontato la sua storia a Juliana. Che l’ha presa con filosofia: «Anche se è fidanzato, vi ringrazio sempre per la vostra gentilezza. Vorrei chiedervi soltanto di non parlare più di lui e della madre, per non essere troppo invasivi nelle loro vite».

So I saw that u guys found Gavin hahah and whether he has a girlfriend or not, I would just like to thank everyone for finding him and being so supportive. If you guys wouldn’t mind please to not bother him or his mom, I would hate to disrupt their lives too much — Juliana Corrales (@juju_corrales) 9 gennaio 2018

Chissà, a questo punto, cosa avrà pensato la fidanzata di Gavin. Quella vera.