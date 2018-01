Le mammine pancine contro Chiara Ferragni | FOTO

Chiara Ferragni ha mostrato la pancia su Instagram. “Ho preso 8 chili“, ha dichiarato la fashion blogger. Ma nessuno ci crede. Così la foto, che mostra la ragazza in una linea invidiabile, ha raccolto le critiche di diversi followers, incluse anche le rinomate esperte di “gravidanza de noiantri”.

Alcune si chiedono se quella pancia sia uno scherzo, altre si mettono a sparare diagnosi senza conoscere la salute e la forma fisica della compagna di Fedez. Abbiamo raccolto qualche perla.

– Io credo ke una Melissa Satta incinta era un capolavoro questa incinta è na cosa insipida e soprattutto ke pancia mostri se non ne hai..

– anche Belen è magrissima ma in gravidanza aveva una bella panciotta daiiiiii secondo me questa modifica le foto al pc ma non è incinta per niente!!!

– questa fa solo finta di essere incinta

– Ma io mi chiedo come cavolo faccia a starci il bambino

– Io non capisco come la gente ti possa mettere i like,anche io sono incinta di 7 mesi e pur non avendo un gran pancione di sicuro non è così!non credi che mettendo queste foto diventi strana per le donne normali,per quelle che come la natura comanda hanno una pancia che indica la loro gravidanza,non credo ci sia molto da vantarsi,anzi nl donne più deboli crei sicuramente disagio xk inizieranno a vedersi grasse quando invece almeno una volta nella vita possono non pensare al peso.cerchiamo la normalità

– 7 mesi ??neanche il gusto di essere incinta per avere una bella panciona ..non dico che dev’essere enorme però una bella pancia !!!e lei ha messo su 8 kg???impossibile !!ma dove???

– c’è mia. Cognata che è al 9 mese e ha preso 9 chili e ti posso assicurare che la sua pancia è enorme ed è magra come lei

– La tua pancia sembra di mia sorella incinta. Lei ha la diastasi, ce l’hai anche tu?