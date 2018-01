Anche i vaccini e in particolare la legge Lorenzin che ha estero l’obbligo di vaccinazioni per i bambini iscritti a scuola entrano nella campagna elettorale delle Politiche 2018. A parlarne è il leader della Lega Matteo Salvini, in un messaggio postato su Twitter con le ultime promesse. «Cancelleremo norme Lorenzin. Vaccini sì obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche», ha twittato il segretario del Carroccio.

#Salvini: cancelleremo norme Lorenzin. Vaccini sí, obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche. #nonstopnews — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 10 gennaio 2018

Vaccini, Salvini promette: «Niente obbligo sui vaccini»

Facile immagine che ora il tema dei vaccini diventerà anche terreno di scontro acceso, visto che la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, guida Civica Popolare, una delle formazioni alleate del Partito Democratico. C’è anche il suo nome nel simbolo presentato ieri. «La Lega – ha replicato oggi a Salvini la ministra – sui vaccini mostra di essere peggio che populista. Ma di perseverare nell’estremismo dell’incompetenza. La posizione di Salvini e di altri massimi esponenti della Lega, che oggi dichiarano come primo provvedimento di voler abolire l’obbligatorietà vaccinale, è uguale a quella del Movimento 5 Stelle. La Lega gioca, per qualche voto in più, sulla salute degli italiani, sulla salute dei nostri figli, rischiando di continuare a perorare una causa no vax che mette seriamente a rischio le campagne di informazione scientifiche e sanitarie. L’Italia va vaccinata dagli incompetenti». E in un tweet: «Con l’abolizione dell’obbligo Salvini mette a rischio la salute dei nostri figli».

Con abolizione obbligo #vaccini, #Salvini mette a rischio salute dei nostri figli. #vaccinocontroincompetenti — Beatrice Lorenzin (@BeaLorenzin) 10 gennaio 2018

(Immagine di copertina: un tweet di Matteo Salvini)