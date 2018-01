Il bimbo fa irruzione nell’intervista del papà in diretta tv, su Al Jazeera | VIDEO

Un bambino fa irruzione nell’intervista in diretta del papà e sorride e scherza davanti alla camera conquistando la scena. È la singolare e simpatica scena andata in onda su Al Jazeera English. «È mio figlio», ha detto il papà (Daniel Smith-Rowsey, docente universitario e storico del cinema al St. Mary’s College of California) scusandosi con l’intervistatore in studio (il giornalista Sohail Rahman) che gli stava ponendo domande sui Golden Globe. «Può stare, non è un problema, Daniel. Siamo felici di avere i giovanotti in programma», ha subito rassicurato il giornalista. Il piccolo ha dato anche qualche sua risposta. «Yes!», ha esclamato interrompendo il papà.

Il bambino irrompe nell’intervista del padre: il video di Al Jazeera English

We just had a BBC moment on live TV. pic.twitter.com/HJf3Rsguvk — Al Jazeera English (@AJEnglish) 8 gennaio 2018

(Immagine da video pubblicato su Twitter da Al Jazeera)