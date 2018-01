Mantova, si ribalta scuolabus con 50 bambini a bordo

L’incidente si è registrato intorno alle 13 di oggi, al termine della prima giornata di scuola dopo le vacanze di Natale. Uno scuolabus con a bordo una cinquantina di studenti si è ribaltato tra Castellucchio e Ospitaletto, in provincia di Mantova, sulla ex statale Padana inferiore. Al momento non si registrano vittime, mentre sarebbero 23 i bambini feriti, nessuno dei quali in gravi condizioni.

INCIDENTE SCUOLABUS MANTOVA, LA DINAMICA

La notizia dell’incidente si è diffusa grazie a La Gazzetta di Mantova, che ha anche pubblicato le prime immagini dell’autobus rovesciato in un fossato. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso, l’automedica e due ambulanze. All’origine dell’incidente, un malore del conducente che è stato immediatamente trasportato in ospedale in codice rosso.

L’altro caso più grave è quello di una bambina che ha subito un trauma cranico. Anche per lei è stato attivato il protocollo del codice rosso, ma non ci sarebbero pericoli per la sua vita. Sia l’autista, sia la minorenne sono stati trasportati agli Spedali Civili di Brescia. Altri feriti, invece, hanno raggiunto l’ospedale di Mantova mentre, per i casi meno gravi, il personale medico ha allestito un punto di primo soccorso proprio sul luogo dell’incidente.