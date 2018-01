Nardella bersagliato di sfottò perché approva la Carmen con finale modificato

Critiche, sfottò e qualche insulto per Dario Nardella sui social per un suo messaggio di approvazione della prima della Carmen di Bizet al teatro del Maggio Musicale Fiorentino. La rappresentazione aveva già fatto discutere per il finale modificato, con la protagonista che non muore. Il sindaco del capoluogo toscano su Twitter ha poi dichiarato ieri di gradire la scelta, scrivendo: «Come Presidente del Maggio musicale sostengo la decisione di cambiare il finale di Carmen, che non muore. Messaggio culturale, sociale ed etico che denuncia la violenza sulle donne, in aumento in Italia». Non si sono fatte attendere reazioni e battute.

Come Presidente del @maggiomusicale sostengo la decisione di cambiare il finale di #Carmen, che non muore. Messaggio culturale, sociale ed etico che denuncia la violenza sulle donne, in aumento in Italia. pic.twitter.com/vPzdu0MqkX — Dario Nardella (@DarioNardella) 7 gennaio 2018

Le reazioni non si sono fatte attendere. Alla conclusione della rappresentazione la regia di Leo Muscato è stata fortemente criticata dal pubblico a suon di fischi, mentre applausi sono andati al direttore Ryan McAdams e ai cantanti. Sul web, poi, il dissenso per la posizione del primo cittadino. Con battute e anche parole offensive. «Era visto com’è andato il mondo propongo cambio verdetto: Barabba crocifisso Gesù libero!», è una delle risposte polemiche al tweet di Nardella. «Vietiamo Nessun dorma, il mio segreto è chiuso in me il nome mio nessun saprà! I documenti vanno sempre consegnati! Ritirate subito tutte le copie dei dischi di Pavarotti!», ha scritto un altro utente. E ancora, un altro messaggio: «Vietare immediatamente Shakespeare in tutte le scuole! Otello è un femminicida, per futili motivi!». «Sono senza parole – si legge ancora nelle razioni al messaggio del sindaco -. Cambiamo il finale della Messa Da Requiem con Papaveri e Papere». E poi: «Puoi cambiare anche Cappuccetto Rosso? Io amo i lupi e sono contro la caccia».

Vietiamo nessun dorma, il mio segreto è chiuso in me il nome mio nessun saprà !! I documenti vanno sempre consegnati ! Ritirate subito tutte le copie dei dischi di Pavarotti !!! — Enrico Ancillotti (@EnricoAncillott) 8 gennaio 2018

A Nardella Orwell je spiccia casa.. — Gustavo Baratta (@gusbaratta) 8 gennaio 2018

Sono senza parole.E guardi che non é facile.Lei é pure valido musicista,mi dicono.La prossima?Cambiamo il finale della #MessaDaRequiem con #PapaveriePapere? — Claudio Siglich (@renatosouvarine) 8 gennaio 2018

No, non Firenze ( fiorentini sani ce ne sono), Nardella e chi la pensa come lui. Mi chiedo cosa ci sia dietro queste “sparate” — monica procopio (@ermellyna) 8 gennaio 2018

LOL 😄

Altri grandi finali da cambiare :

– Giulietta e Romeo vivono felici

– La mamma di Bambi non muore

– L’Italia giocherà ai mondiali

– Il 4 dicembre ha vinto il SI — El Duraminga (@El_Duraminga) 8 gennaio 2018

La metamorfosi di Kafka finisce con un colpo di scena: Gregor Samsa si trasforma in un agente dei NAS e si auto-sequestra la cucina per presenza di scarafaggi. — carlo fossati (@CarloF0554ti) 8 gennaio 2018

Stupidità completa deturpa le opere. La morte di Carmen denuncia di più il fenomeno terribile che impedisce autodeterminazione alle donne.

Adesso manca #Pinocchio che uccide #Geppetto … Ma per favore — recchiedgomm (@recchiedgomm) 7 gennaio 2018

Allora si cambi anche il finale di Otello e, perché no, perfino quello di Wozzeck. Mi faccia il piacere, direbbe Totò. — Piero Micheli (@michelipiero) 7 gennaio 2018

Cambiate anche il finale di Titanic per favore, e salvate Jack.#Vogliomorire — Tany (@TaniuzzaCalabra) 8 gennaio 2018

Qualcuno su Twitter ha utilizzato anche parole pesanti. «Siamo finiti nelle mani di gente mediocre», ha scritto un commentatore. Ed altri: «L’ignoranza istituzionale che ci porterà all’analfabetismo di massa», «Fatevi curare», «Voi non state bene». «È morta l’intelligenza», «Vai alla stazione, con la valigia, prendi il treno e levati dai c…».

