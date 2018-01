Game of Thrones, Kit Harington allontanato da un bar perché ubriaco | VIDEO

Un drink di troppo per il «Re del nord». L’attore Kit Harington, protagonista della fortunatissima serie televisiva Game Of Thrones prodotta da HBO, è stato sorpreso ubriaco in un bar di New York, qualche giorno prima di partire per Los Angeles dove ha partecipato alla cerimonia di consegna dei Golden Globes.

KIT HARINGTON UBRIACO, IL VIDEO

L’attore, in evidente stato di ebrezza, è stato preda di quella che si può definire una vera e propria ubriacatura molesta. Intorno a un tavolo da biliardo ha avuto una discussione con altri clienti del locale, prima di essere allontanato via di peso. L’interprete di Jon Snow non fa proprio una bella figura in queste immagini immortalate dalle persone presenti all’interno del locale e pubblicate dal sito TMZ.

KIT HARINGTON UBRIACO, NON PROPRIO UNA BELLA FIGURA

Nel video, infatti, si vede Kit Harington mentre si avvicina barcollando al tavolo da biliardo, mentre sottrae dalle mani degli altri clienti le stecche da biliardo, urlando loro qualcosa. La fine (ingloriosa) della serata arriva solo quando viene trascinato fuori dal bar. Proprio per evitare guai peggiori.

La serie televisiva Game Of Thrones si concluderà nel 2019: HBO ha annunciato la data di pubblicazione dell’ultima stagione, mentre le riprese sono già in corso. Sarà un vero e proprio evento per il quale i fan della fiction sono già in fermento. Drink di Kit Harington permettendo.