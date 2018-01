Le lanterne cinesi uccidono le mucche, davvero

Le lanterne cinesi uccidono le mucche. E le uccidono tutti i rifiuti sparsi nei campi. È la denuncia di alcuni allevatori della provincia di Bologna, che hanno deciso di lanciare una campagna contro l’abbandono della plastica e di altri materiali che rischiano di finire nei foraggi e di mettere così a rischio la salute e la vita stessa degli animali. Ne parla il quotidiano Il Resto del Carlino. Guglielmo Garagnani, produttore di latte per il consorzio Parmigiano Reggiano e presidente di Confagricoltura Bologna, ha raccontato:

«È successo la settimana scorsa nella stalla di Crespellano. Ci è morta una vacca da latte e, quando si sono analizzate le cause, si è scoperto un pezzo di carta catramata o plastificata – di quella utilizzata per le lanterne cinesi di bassa qualità – che le aveva intasato il rumine e provocato il blocco della digestione che l’ha portata alla morte».

Gli allevatori denunciano i rischi della plastica e della carta nei campi, e delle lanterne cinesi

Ora l’allevatore e i suoi collaboratori è impegnato con i suoi collaboratori a passare al setaccio i prati di erba medica per raccogliere i rifiuti che vengono gettati dalle strade poco distanti. Spuntano parti di oggetti di ogni tipo: di plastica o ferro o altro materiale, carte, bottiglie. Se non vengono raccolte finiscono dentro le balle di foraggio con le quali vengono poi alimentate le mucche (rischiano anche di danneggiare le attrezzature). E l’ultimo pericolo riguarda le lanterne cinesi, le piccole mongolfiere di plastica o carta spesso lanciate in occasione di feste di compleanno, molto utilizzate anche la notte di Capodanno. Garagnani al Resto del Carlino ha spiegato:

«C’è ormai un allarme europeo per questo fenomeno, c’è il rischio-incendi se l’oggetto luminoso e infuocato cade nei boschi, nelle stoppie, sui fienili, ma anche se il materiale plastico col quale sono fatte si adagia sui campi a prato e foraggio. Quando cresce la medica ciò che resta delle lanterne non si vede più ed entra nel circuito di alimentazione degli animali con gli effetti che ho sperimentato direttamente».

