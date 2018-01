Il 2018 sarà l’anno delle bonifiche a Bagnoli

Nei prossimi mesi sul nostro territorio nazionale entrerà nel vivo un significativa opera di recupero ambientale. Il 2018 sarà infatti l’anno delle bonifiche per Bagnoli, il quartiere di Napoli sede un tempo di uno stabilimento dell’Italsider. Lo ha affermato senza se e senza ma nelle settimane scorse, a dicembre, l’amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, in occasione della conferenza stampa svoltasi in Prefettura a Napoli proprio al termine della cabina di regia su Bagnoli. «Nessuna dichiarazione di intenti, il 2018 sarà l’anno delle bonifiche», sono state le sue parole (riportate dall’AdnKronos). E ancora: «Inizieremo l’attività di bonifica della rimozione integrale dell’Eternit e dell’amianto sotto la superficie del sito di Bagnoli e questa sarà la prima attività di bonifica a terra che termineremo, auspicabilmente, nel 2018». «La rimozione dell’Eternit e dell’amianto darà il via alla vera grande bonifica su Bagnoli, la stessa che aspettiamo da 25 anni».

(Foto dalle aree dell’ex Italsider e dell’ex Eternit. Credit: ANSA / CESARE ABBATE)