Luca Capuano, l’attore di Le tre rose di Eva racconta il dramma della moglie: «Aveva un tumore, ma non ha mai mollato»

Il successo sul piccolo schermo, la lotta nel corso della vita quotidiana per combattere il tumore diagnosticato alla moglie. L’attore Luca Capuano si confessa al settimanale Grazia e parla della sua dolce metà – anch’essa attrice – Carlotta Lo Greco. Un anno fa, infatti, a Carlotta, 38 anni, è stato diagnosticato un tumore, un linfoma fra il cuore e la pleura.

LUCA CAPUANO, LA COMMOZIONE PER LA VICENDA DELLA MOGLIE

Luca Capuano, che era già noto al grande pubblico per la sua interpretazione della soap opera Centovetrine e che ha vissuto sulla cresta dell’onda quest’ultimo periodo grazie al ruolo da protagonista nella fiction Mediaset Le Tre Rose di Eva, ha svelato tutti i dettagli di un periodo piuttosto difficile per la sua vita e per quella della moglie, con cui è sposato da 10 anni.

«Mia moglie ha attraversato mesi di fatica e di dolore – ha raccontato a Grazia -. Ha affrontato una chemioterapia devastante e poi la radioterapia. Ha perso i capelli e ha visto il suo corpo modificarsi. È stata travolta da una fatica che la teneva interi giorni a letto. La consideravo fragile: adesso so di avere una moglie tosta. Ho conosciuto una donna che non ha mai mollato».

LUCA CAPUANO E CARLOTTA LO GRECO: «NON VOLEVAMO LASCIARE DA SOLI I NOSTRI FIGLI»

Anche Carlotta Lo Greco ha trovato la forza di rilasciare una dichiarazione al settimanale e di raccontare il suo punto di vista sulla vicenda personale che ha attraversato: «La mia paura più grande era lasciare soli i miei figli Matteo e Leonardo, non volevo che crescessero senza la loro mamma. Oggi mi emoziono anche per le piccole cose: ho riassaporato il gusto della vita». La storia della coppia di attori ha riscosso grande interesse tra i fan, che hanno invaso i social con i loro messaggi di solidarietà e di incoraggiamento.

(Credit Image: © Matteo Nardone/Pacific Press via ZUMA Wire)