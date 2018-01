Roma, il folle inseguimento attorno a Spelacchio: si fa beffe della polizia e guida contromano | VIDEO

Un folle inseguimento in piena notte e in pieno centro a Roma. Sullo sfondo, Piazza Venezia con l’ormai celebre albero di Natale della Capitale, da tutti conosciuto con il nome di Spelacchio. Protagonista della vicenda un’auto che, a folle velocità, si è fatta beffe del posto di blocco della polizia e ha iniziato a procedere in circolo intorno all’aiuola al centro della piazza dove è stato installato proprio l’albero di Natale.

INSEGUIMENTO SPELACCHIO, L’AUTO CHE SI FA BEFFE DELLA POLIZIA

A riprendere il tutto i passati e i tassisti che, a quell’ora, stavano passando per la zona. Per fermare l’auto, si sono inventati di tutto: Van e taxi hanno provato a intervenire e a mettersi di traverso a centro strada per bloccare il folle conducente. Ma è stato tutto inutile. Per oltre due minuti l’automobile ha tenuto in scacco le forze dell’ordine in Piazza Venezia, prima di prendere il largo – verso ignote destinazioni – anche con una manovra contromano. Incredibile notte di follia nella Capitale.