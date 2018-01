Critiche social per Joe Bastianich. Il giudice di Masterchef Italia è stato fortemente criticato in Rete per una frase pronunciata in tv, nel corso della seconda puntata del talent show, e riguardante la città di Campobasso. La località molisana è stata definita dal ristoratore «un posto sfigato».

Joe Bastianich nella bufera dopo una frase su Campobasso a Mastrechef: «Un posto sfigato»

Bastianich (guidice fin dalla prima edizione di Masterchef Italia) non è nuovo a commenti sopra le righe, ma stavolta il pubblico (almeno quello che commenta sul web) non sembra essere dalla sua parte. Il giudice nella puntata di ieri stava chiacchierando Joayda, una 31enne concorrente domenicana del programma che si è trasferita a Campobasso per amore. «Mi sembra un posto sfigato», le ha detto mentre lei preparava il piatto per la prima prova. «Non è che può dire tutto quello che gli pare», ha commentato un utente su Twitter. «Bastianich si è appena inimicato tutta Campobasso», è stato un altro messaggio. E ancora, in un tweet ironico: «Bastianich delicatissimo».

Il video

(Immagine da video caricato su YouTube)