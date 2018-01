Così due ladri hanno rubato i gioielli del Maharaja a Venezia | VIDEO

Come hanno fatto a rubare i gioielli del Maharaja esposti nella sala dello Scrutinio a Palazzo Ducale a Venezia? Una risposta arriva dalle immagini delle telecamere di sicurezza che in questi giorni sono oggetti di analisi da parte degli uomini della squadra mobile di Venezia e dello Sco, giunti da Roma. Le immagini del clamoroso furto del 3 gennaio mostrano due uomini in azione che si scambiano uno sguardo veloce al complice, uno dei due poi forza la serratura e porta via i gioielli. I ladri si allontanano poi tra i turisti. Nelle loro tasche una coppia di orecchini e una spilla in diamanti, oro e platino.

Il furto dei gioielli del Maharaja a Palazzo Ducale a Venezia, il video dei ladri in azione

I monili, dal valore stimato tra i 2 e i 3 milioni di euro, erano esposti alla mostra dei ‘Moghul e dei Maharaja’, di proprietà dello sceicco qatariota Hamad bin Abdullah Al Thani, per la prima volta in Italia. Gli investigatori ipotizzano anche che i ladri siano il braccio di una banda di malviventi con appoggi e basisti a Venezia. Quelli che hanno agito erano certamente professionisti, e lo hanno fatto probabilmente su commissione.

(Immagini da Corriere Tv)