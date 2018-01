Bresaola della Valtellina: ottima nel menu delle feste, ma anche per le diete del post vacanza | VIDEO

Cinque idee in cucina con la Bresaola della Valtellina IGP sia per i menu delle feste natalizie, sia per le diete del post vacanze. L’ingrediente, unico nel suo genere e dall’altissima qualità, infatti, si sposa bene con diverse pietanze e davvero può farci fare una bellissima figura in tutte le occasioni. Qualche spunto ci viene offerto da Francesca Romana Barberini, conduttrice e autrice di programmi enogastronomici di successo, che per Adnkronos ha inventato cinque ricette.

In questo video, vengono mostrate le preparazioni per portare in tavola il Risotto con champagne e scamorza affumicata e Bresaola della Valtellina IGP, i Fagottini di Bresaola della Valtellina IGP con rucola, caprino, noci e aceto balsamico, la Piadina con casatella trevigiana dop, semi di girasole, pomodorini confit e Bresaola della Valtellina IGP, il Saltimbocca con Bresaola della Valtellina IGP e l’insalata di songino, peperoni, sedano, anacardi e Bresaola della Valtellina IGP:

«La Bresaola della Valtellina IGP è un salume magnifico, e la sua principale caratteristica per me è proprio la delicatezza – ha affermato la Barberini -. Negli abbinamenti, quindi, cerco sempre di fare attenzione a quantità e proporzioni perché altri sapori non ne coprano il gusto delizioso. Per il menu delle feste, un’idea stuzzicante adatta all’aria delle feste è il risotto con bresaola, champagne e scamorza affumicata. Tutti i sapori si esaltano a vicenda, in un felice incontro tra sapidità e delicatezza, dolce e aspro, tra note iodate e minerali, rivelandosi un’esperienza sensoriale curiosa e frizzante».

Una delle ricette di maggior successo, magari per salutare questo inizio di 2018, inaugurando l’anno con un buon pranzo dell’Epifania, è quella del Risotto allo Champagne, scamorza affumicata e bresaola della Valtellina:

Ingredienti per 4 porzioni: 240 g di riso carnaroli 150 g di scamorza affumicata 8 fette di bresaola 1 bicchiere di Champagne 20 g di burro 50 g di parmigiano reggiano fior di sale pepe olio extravergine di oliva acqua.

Preparazione: 1.In una casseruola metto un cucchiaio di olio extravergine di oliva, verso il riso nella casseruola e lo faccio tostare per un paio di minuti. 2.Sfumo con ¾ del bicchiere di Champagne, quindi porto a cottura il risotto, in 15 minuti circa, aggiungendo di tanto in tanto un mestolo di acqua bollente. 3.Quasi al termine della cottura aggiungo la scamorza tagliata a pezzettini e il restante Champagne. 4.Quando il riso è pronto manteco con il burro e il parmigiano e spolvero con il pepe nero macinato al momento. 5.Quindi decoro con le fettine di bresaola tagliata a julienne e servo.