La gaffe del Corriere dello Sport: «Il Valencia di Montella fa 1-1». Ma il tecnico è al Siviglia

Clamoroso errore del Corriere dello Sport in prima pagina. Il diffusissimo quotidiano sportivo diretto da Alessandro Vocalelli oggi ha titolato sul «Valencia di Montella» dimenticando (per distrazione, ovviamente) che l’ex tecnico del Milan è ora allenatore del Siviglia. Una gaffe che non è sfuggita a diversi utenti dei social network e siti di informazione.

L’errore del Corriere dello Sport su Montella (che in realtà allena il Siviglia, non il Valencia)

«Rodrigo salva Montella. Il suo Valencia parte non l’1-1» è il titolo comparso in prima. Ma Vincenzo Montella, esonerato lo scorso 27 novembre dopo 14 giornate di campionato, dopo il pareggio casalingo del Milan con il Torino, dal 30 dicembre guida il Siviglia. L’errore riguarda anche il risultato. Se ieri il Valencia nella gara di andata degli ottavi di finale di Coppa del Re ha pareggiato, il Siviglia si è imposto per 2 a 0 in trasferta.

Nessuna inesattezza invece nelle pagine interne, con il racconto di un Montella che all’esordio «sbanca il Ramon del Caranza di Cadice». «Siviglia, due colpi e via. Montella, buona la prima», ha fatto sapere oggi il Corriere a pagina 27.

(Immagine: screenshot dal Corriere della Sera)