Due gemelli nati in due anni diversi: la favola del Capodanno 2017/2018 | VIDEO

Quando diciotto minuti valgono un anno intero. È quello che è successo a due gemelli venuti al mondo a cavallo della mezzanotte tra il 31 dicembre 2017 e il 1° gennaio 2018, al Delano Regional Medical Center in California. L’evento è stato raccontato per la prima volta dalla televisione locale KBAK/KBFX e in breve tempo si è trasformato in una straordinaria storia di inizio anno. Due fratelli gemelli, quindi, avranno sulla loro carta d’identità l’indicazione di un anno di nascita diverso.

GEMELLI DIVERSI, IL VIDEO NEI SERVIZI DELLE TELEVISIONI LOCALI

These twins were born 18 minutes apart — in different years. pic.twitter.com/tjnqxKQMxw — Circa (@Circa) 3 gennaio 2018

GEMELLI DIVERSI, UN CASO PIÙ UNICO CHE RARO

The #twins are #trending! A day old and these cuties are famous What a story to tell once they’re older! @bakersfieldnow pic.twitter.com/HpbCx6H2i6 — Kristen Powers (@KristenPowersTV) 2 gennaio 2018

Joaquin Jr. Ontiveros è nato il 31 dicembre 2017 alle 23 e 58, sua sorella Aitana de Jesus Ontiveros è nata invece il 1° gennaio 2018, sedici minuti dopo la mezzanotte. Ancora incredulo il dottore che ha seguito la mamma durante il travaglio. Sede Tamjidi ha dichiarato ai cronisti locali: «È la prima volta in 35 anni di attività che mi capita di far nascere due gemelli in due anni diversi». Una circostanza, quindi, più unica che rara.

La madre dei due bambini, Maria Esperanza Flores Rios, stava portando avanti una gravidanza difficile e aveva fissato un appuntamento per un parto cesareo il prossimo 10 gennaio. Ma i suoi figli, evidentemente, hanno deciso di venire alla luce prima e nella maniera più clamorosa. Entrambi godono di ottima salute e, ignari di tutto, sono finiti sulle prime pagine dei principali quotidiani locali e non solo.

Intanto, fioccano i commenti in rete e i messaggi di auguri per la coppia di fratellini. Qualcuno ha fatto notare che entrambi avranno una bellissima storia da raccontare ai loro nipotini, una volta diventati adulti.

(Foto da Twitter @KristenPowersTV)