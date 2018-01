Il geniale hashtag capovolto (anti-Casapound) diventato trend su Twitter

Sui social network i colpi di genio non mancano mai. Ieri un ultimo esempio. In risposta all’hashtag #OraVotoCasapound lanciato dal movimento di estrema destra, su Twitter è spuntato, ed è diventato trend, un nuovo hashtag, identico a quello già diffuso ma con i caratteri capovolti. Come risposta all’etichetta #OraVotoCasapound che accompagnava i messaggi dei sostenitori della formazione sovranista è nato #OɹɐΛoʇoƆɐsɐԀonup, poi rilanciato da centinaia di utenti.

«Viva la costituzione antifascista», si leggeva ieri nei tweet del nuovo canale di comunicazione. Oppure: «I problemi si risolvono osservando le cose da un punto di vista diverso». Tante, ovviamente, le critiche dirette a Casapound. «Un paese in cui i fascisti si possono candidare alle elezioni è un paese sottosopra». «Questa è il verso giusto, la giusta prospettiva! Adesso sì che ha un senso!». Il primo a lanciare è stato nel tardo pomeriggio lo scrittore comico-satirico Daniele Fabbri, con alcuni tweet poi ripresi anche dal collettivo di scrittori Wu Ming.

Noi ci rivolgiamo a quegli italiani con lo sguardo basso e faccia triste di chi pensa continuamente a come mettere insieme il presente senza nessuna prospettiva per il futuro. Italiani che magari non votano più o sono stati truffati dai partiti. Alzate la testa!#OraVotoCasapound — Simone Di Stefano (@distefanoTW) 3 gennaio 2018

Ehi, l’hashtag dei fasci è stato appeso in TT a Piazzale Loreto! #OɹɐΛoʇoƆɐsɐԀonup pic.twitter.com/pIU2B3d3HC — Wu Ming Foundation (@Wu_Ming_Foundt) 3 gennaio 2018

Chiunque abbia capovolto l’hashtag è un genio. Grazie. Vi adoro. #OɹɐΛoʇoƆɐsɐԀonup — Grande Luca (@grande028) 3 gennaio 2018

C’è un refuso su #OraVotoCasaPound, la forma corretta dovrebbe essere #OɹɐΛoʇoƆɐsɐԀonup — Emilio Gagliardini (@emigaglia) 3 gennaio 2018

Una risata li seppellirà.#OɹɐΛoʇoƆɐsɐԀonup — Luigi Ferrara (@luigi85ferrara) 3 gennaio 2018

No vabbè. Hashtag del 2018:#OɹɐΛoʇoƆɐsɐԀonup — Sara (@Sarottola_) 3 gennaio 2018

