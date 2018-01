Ambra Angiolini col pancino: è indigestione natalizia o aspetta un figlio da Massimiliano Allegri?

Uno scatto, nel corso delle vacanze di Natale, può lasciare spazio a molteplici interpretazioni. Lo sanno bene quelli di Diva e Donna che giocano sulla rotondità comparsa sul ventre di Ambra Angiolini. Che l’attrice sia incinta dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri? La domanda sorge spontanea guardando le foto pubblicate in copertina dal settimanale.

AMBRA ANGIOLINI INCINTA? LE FOTO DI DIVA E DONNA

La storia d’amore tra i due è iniziata sette mesi fa, inaugurata proprio da alcune fotografie inequivocabili sulle riviste patinate. La coppia sembra affiatata, i conoscenti rivelano che l’attrice e l’allenatore sono innamoratissimi e trascorrono ogni momento libero insieme. Impegni di lavoro permettendo. La sospetta pancina di Ambra sarà il segno del coronamento di un amore che, a quanto pare, sembra davvero sincero?

Le fotografie sono state rubate dai paparazzi per le strade di Roma. Ambra indossa una felpa blu e una mantellina. La sua maglia, però, sembra assecondare un rigonfiamento sul ventre. Quanto basta per scatenare le fantasie dei lettori e per far entusiasmare i fan dell’attrice e i tifosi della Juventus.

AMBRA ANGIOLINI INCINTA? LA SUA FAMIGLIA E QUELLA DI ALLEGRI

Ambra è già mamma di due figli, Jolanda e Leonardo, frutto del suo amore per Francesco Renga, il cantante dal quale si è separata diverso tempo fa. Dal canto suo, anche Massimiliano Allegri ha due figli. La più grande, Valentina, è molto conosciuta sui social network (molto spesso si lascia andare a dei veri e propri sfottò nei confronti del papà), mentre il più piccolo si chiama Giorgio. Per loro è in arrivo un fratellino/sorellina? Oppure Ambra avrà semplicemente esagerato con il pandoro?