Ecco perché David Silva non sta giocando: «Mio figlio è nato prematuro e lotta ogni giorno»

I più attenti hanno notato la sua assenza dai campi di gioco nelle ultime settimane. David Silva deve far fronte a un serio problema familiare che lo sta tenendo lontano dagli allenamenti e dalle partite del Manchester City. Nei giorni scorsi, il suo allenatore Pep Guardiola aveva parlato di non meglio precisati problemi personali. Oggi è lo stesso giocatore – attraverso un comunicato diffuso via social network – a spiegare ai suoi fan e tifosi le reali motivazioni della sua lontananza dai campi di calcio.

FIGLIO DAVID SILVA, IL PROBLEMA DI SALUTE

David Silva è impegnato a restare vicino alla compagna e al figlio nato da poco, Mateo. Il piccolo è venuto alla luce con tantissimo anticipo rispetto ai normali tempi del parto e, per questo motivo, sta affrontando un periodo estremamente complicato.

«Voglio ringraziare tutti per l’affetto dimostratomi nelle ultime settimane – ha scritto David Silva -. Un ringraziamento speciale ai miei compagni di squadra, al mister e a tutta la società per aver compreso la mia situazione. Voglio anche condividere con voi la nascita di mio figlio Mateo, che è nato decisamente prima del termine previsto e sta lottando giorno dopo giorno con l’aiuto dei medici».

FIGLIO DAVID SILVA, IL COMUNICATO UFFICIALE

David Silva, calciatore spagnolo, è una pedina fondamentale per il Manchester City. La squadra – sebbene stia viaggiando a ritmi spaventosi e abbia già messo le mani sulla Premier League – alla fine di questo 2017 ha dovuto far fronte al secondo pareggio stagionale. Un piccolissimo campanello d’allarme ampiamente superato dalla vittoria – ieri – per 3-1 contro il Watford. Certo, la notizia dei gravi problemi familiari che sta affrontando David Silva deve aver scosso in qualche modo l’ambiente. Ma l’augurio è che il calciatore possa superare questo periodo difficile e godersi la pace della famiglia che sta mettendo in piedi insieme alla compagna.

